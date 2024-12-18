У 54-летнего Глеба Самойлова случился приступ острого остеохондроза позвоночника

В Анапе отменили концерт экс-солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова за два дня до мероприятия.

Отмечается, что Самойлов должен был выступить с симфоническим оркестром 20 декабря, однако внезапно отказался от гастролей из-за резкого ухудшения здоровья.

У артиста диагностировали обострение остеохондроза позвоночника.

Как отметили представители 54-летнего Самойлова, его состояние требует особого внимания и без медицинской помощи артисту не обойтись, сообщает портал «Наше радио».

Неизвестно, будет концерт перенесен на другие даты или же зрителям предложат вернуть купленные ранее билеты.

Ранее экс-солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов после скандального выступления в Красноярске, где артист с трудом стоял на ногах, а хит «Ковер-вертолет» допевал гитарист, отправился в Казахстан. Самойлов вышел на одну сцену с шоуменом Иваном Ургантом, который был ведущим мероприятия.