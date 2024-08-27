Экс-солиста «Агаты Кристи» заметили вместе с Иваном Ургантом после скандала в Красноярске

Экс-солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов после скандального выступления в Красноярске отправился на гастроли в Казахстан. Артист вышел на одну сцену с шоуменом Иваном Ургантом, который был ведущим мероприятия.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Хуже и не скажешь», Ургант, одетый в джинсовую рубашку с коротким рукавом и темные брюки, эмоционально объявил Самойлова, после чего музыкант вышел на сцену и пожал руку шоумену.

Экс-солист «Агаты Кристи» предпочел выступать во всем черном. После скандала в Красноярске, где артист с трудом стоял на ногах, а хит «Ковер-вертолет» допевал гитарист, в Казахстане Самойлов выглядел бодро.

Также на мероприятии выступила группа «Мумий Тролль» и другие уехавшие из России коллективы.

Напомним, Иван Ургант с 2022 года перестал появляться на телевидении и публичных мероприятиях. Недавно он собирался дать концерт на фестивале в Санкт-Петербурге, но в итоге выступление отменили без объяснения причин.

Ранее Ургант опубликовал снимок из поездки по Калужской области и подписал цитатой из «Повести о жизни» Константина Паустовского: «На душе у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью».