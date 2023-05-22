У 36-летней Валерии Ланской возникли сложности с выплатой ипотеки

Валерия Ланская не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Знаменитость ведет уединенный образ жизни и редко общается с прессой. Однако на этот раз она сделала исключение и в эфире шоу «Секрет на миллион» сообщила о сокровенном.

Оказывается, у Ланской возникли проблемы с выплатой ипотеки, которую она брала для покупки квартиры. Артистка взяла займ у банка на 23 года на внушительную сумму. Речь идет о 15 миллионах. По словам Валерии, ей пришлось тяжело в пору пандемии. Тогда она практически осталась без дохода: зарплата актрисы составляла 40 тысяч рублей, а ежемесячный взнос — 120 тысяч.

«Банк пошел навстречу: позволил выплачивать на протяжении полугода 30% от суммы ежемесячного взноса», — сообщила Ланская в новом интервью.

При этом Валерия узнала: для компенсации оставшихся 70% ей придется продлить ипотеку на два года.

Ранее Ланская рассказала про сообщение от Романа Костомарова и заявила о его желании работать. Подробности смотрите здесь.