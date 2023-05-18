Ланская рассказала про сообщение от Романа Костомарова и заявила о его желании работать

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. За время, проведенное в больнице, мужчина перенес инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. К счастью, на сегодняшний день угроз для жизни фигуриста нет: он проходит восстановление и готовится к протезированию. В эфире шоу «Секрет на миллион» Валерия Ланская рассказала, что получила сообщение от Романа.

Когда-то Костомаров и Ланская принимали участие в проекте «Ледниковый период», вот почему актриса была небезразлична к его трагедии. Знаменитость заявила: спустя 5 месяцев фигурист впервые вышел с ней на связь. Раскрывать всех деталей диалога она не стала, при этом некоторыми словами Романа Валерия все-таки поделилась.

«Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать. Вот его слова», — цитирует StarHit высказывание Ланской из нового интервью.

Добавим, что не так давно о подобном заявлении Костомарова рассказывал и его близкий друг Илья Авербух.

Ранее врач Звонков высказался о ситуации Романа и заявил, что не все протезы приживаются. Мнение эксперта читайте в этой статье.