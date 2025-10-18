У 33-летнего рэпера HammAli родился сын. Об этом стало известно из соцсетей.

Рэпер HammAli (настоящее имя Александр Алиев) объявил о рождении ребенка. Первенца в семье рэпера родила его супруга Эмили. Музыкант выложил в соцсетях трогательный снимок, на котором он держит сына на руках.

«Добро пожаловать в этот мир, сынок! Мама и Папа всегда будут рядом! Будь самым счастливым! Будь хорошим человеком!» — подписал фото он.

Рэпер уточнил, что мальчик родился 17 октября.

В комментариях музыканта поздравили с пополнением в семье: «Малышу точно повезло с отцом!», «Пусть растет здоровым и радует родителей!», «Поздравляю, здоровья маме и малышу».

