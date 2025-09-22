35-летняя Регина Тодоренко рассказала о начале родов и пропала на сутки

35-летняя ведущая Регина Тодоренко 21 сентября сообщила о начале родов и пропала на сутки. В Сети переживают за актрису – обычно вторые и последующие роды происходят быстрее.

В 6 утра воскресенья Тодоренко оставила небольшое видео в своем Telegram-канале и написала: «1…2…3…пуск! Все сходят с ума от ожидания?».

На момент публикации новости новых сообщений в ее аккаунте не было.

Интернет-пользователи желали Регине скорого появления малыша и стали ждать новостей о прибавлении, некоторые начали поздравлять ведущую. Однако когда ближе к вечеру информации не появилось, в Сети запереживали: «Региночка, молимся за тебя с малышом», «Божьей помощи вам», «С ней все в порядке?»

Вместе с Тодоренко молчит и ее супруг Влад Топалов.

Ранее ведущая делилась своими переживаниями по поводу здоровья малыша. Так, врачи зафиксировали учащенное сердцебиение и предположили, что у ребенка гипоксия.