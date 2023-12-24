У 13-летней блогерши Миланы Хаметовой нашли трехэтажный особняк, об этом сообщает StarHit.

Накануне певица и блогерша Милана Хаметова разместила в личном блоге фотографию рядом с новым домом. Она призналась фанатам, что смогла самостоятельно, в 13 лет, купить роскошную недвижимость.

«Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового Года! В деда мороза я, конечно, верю, но в себя больше!» — подписала снимок с ключами она.

Впрочем, в комментариях не все поверили в то, что девушка смогла самостоятельно купить трехэтажный особняк. Многие скептично отнеслись к ее словам: «Это ей Дава скорее всего купил. Не думаю, что она прям миллионы зарабатывает», «Дом купила, осталось хотя бы паспорт теперь получить», «Бузова всю жизнь собирала на квартиру, а эта уже купила».

Среди тех, кто поздравил Хаметову с покупкой оказались такие звезды, как Клава Кока, Аня Покров и Дава.

Ранее мы писали о том, что Елена Кулецкая совместно с мужем вложилась в строительство дома.