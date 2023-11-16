«Никакой не дворец»: Елена Кулецкая совместно с мужем вложилась в строительство дома

Модель Елена Кулецкая вместе с мужем оператором-постановщиком Станиславом Романовским строит дом в Подмосковье. Супруги вместе вкладываются в новую недвижимость и ремонт.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Кулецкая призналась, что раньше тратила деньги на сумки, путешествия – сейчас же зарплату и гонорар «измеряет в цементе, кирпичах и бетоне». Что ее разочаровывает, дак это срыв сроков строительства и люди, которые подводят.

Модель говорит, что ей повезло с мужем – он был не против отодрать плитку в санузле, которая не понравилась супруге.

«Вообще, мы совместно вкладываемся в строительство дома», - сообщила Кулецкая. Пара планирует десятилетие со дня брака, которое состоится в следующем году, встретить в новом доме.

Кулецкая рассказала, что дом будет двухэтажным, «никакой не дворец», без бассейна и спортзала. Возведение дома обошлось в сумму более чем 10 млн рублей. Дом строился с нуля – супруги купили участок, рыли котлован. Строительство идет три года.

«Сейчас прицениваешься к кухне, так она уже в районе трех миллионов», - сказала модель и добавила, что хотелось бы цену «поадекватнее».

Прежде, чем заказать кухню, потребуется купить технику. Затем кухню будут изготавливать под ее габариты. Семья закажет в дом российскую мебель.

«Итальянская мебель, как правило, это строго по их стандартам и никак иначе… Скорее всего, это будут наши российские производители», - отметила она.

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