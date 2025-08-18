«Тюнингованная старушка»: Валерия высказалась о пластических операциях

Певица Валерия заверила, что никогда не делала пластических операций. При этом 57-летняя исполнительница хита «Часики» не стала отрицать, что придет момент, когда она ляжет под скальпель хирурга.

«Настанет тот самый момент, но пока справляюсь с помощью косметологии. Делаю все то, что делают все остальные», - сказала Валерия в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой».

Певица также заверила, что главное во внешности – это взгляд. По ее мнению, можно откачать жир, убрать лишнюю кожу, но это не поможет, если «глаза безжизненные».

«Ты будешь выглядеть, как тюнингованная старушка», — заключила жена Иосифа Пригожина.

Ранее певица Валерия призналась, что была на грани развода с мужем, с которым состоит в браке с 2004 года. Она заверила, что в их жизни были ситуации очень сложные ситуации, которые могли сказаться на карьере и общих делах.