Тысяча рублей на еду: станут ли принудительные работы для Ефремова лучше тюрьмы

Недавно появилась информация, что осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов попросил суд заменить ему оставшийся срок в колонии принудительными работами. Сосед по бараку, который прошел подобный путь, рассказал, что ждет звезду в случае перевода.

34-летний Олег поделился своими наблюдениями с изданием MK.RU. Он вспомнил, как общался с Ефремовым.

«Мы жили в бараке на 120 человек. У Ефремова нижняя шконка. Не самое лучшее место, но и не самое плохое. Там были свои законы, но они не особо касались. Я скажу так: он там на особых условиях. Не то, что ему делают поблажки – просто приглядывают за ним с особой тщательностью», – рассказал мужчина.

Сосед звезды прошел путь, о котором сейчас мечтает актер. Он вышел из колонии и пребывает в исправительном центре на мясокомбинате. Мужчина сказал, что у него началась другая жизнь. Есть телефон и Интернет. Можно общаться с близкими и даже ходить в магазин.

«Тоже есть режим, подъем в 6 часов отбой в 22, но это не колония, где тюремные законы и где люди попадают под влияние уголовников. Мне платят МРОТ, это около 12 тысяч, но после уплаты ЖКХ и прочих расходов на руках остается около тысячи рублей. Чтобы были деньги на еду и одежду, нужно подрабатывать. Если хорошо себя вести, отпускают в город на заработки», – рассказал Олег.

Ранее мы писали о том, что не все поддерживают досрочное освобождение Михаила Ефремова.