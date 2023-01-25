«Он ничего не понял»: рвущегося на свободу Михаила Ефремова поставили на место

Актер театра и кино Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание в тюрьме за ДТП, в котором погиб человек. Недавно стало известно, что 59-летний знаменитость решил подать прошение о замене срока на принудительные работы. Блогер Лена Миро считает, что артист не осознал тяжести своего поступка.

Напомним, что Михаил Олегович находится в тюрьме уже около двух с половиной лет. Сейчас он пытается добиться досрочного освобождения. Миро в своем микроблоге прокомментировала заявление актера.

«Какой вывод тут можно сделать? На мой взгляд, только один: если бы Мишка считал себя виновным, то на свободу бы он не просился. Я откровенно скажу, ладно? Если бы я точно знала, что Ефремов все осознал, то первая бы сказала: отпустите его. Но у меня нет этой уверенности, а скорее, даже наоборот — мне кажется, что ничего Мишка не понял», – написала звезда соцсетей.

Лена считает, что Ефремов мог отсидеть вполне справедливый полный срок. Напомним, что за случившееся звезду осудили на семь лет тюремного заключения.

Ранее мы писали о том, как семья погибшего в ДТП мужчины отреагировала на то, что актер может освободиться раньше срока.