«Тяжелый этап, каждый пошел своей дорогой»: экс-участница «Дома-2» сообщила о разводе с мужем

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова сообщила о расставании с супругом Даниэлем Чистовым, который младше нее на 15 лет. Об этом пишет The Voice.

Накануне 41-летняя экс-участница известного телепроекта призналась, что они с мужем решили подать документы на развод после почти трех лет брака. К самой ситуации она относится философски.

«Как бы тяжело сейчас ни было, но это так... мы расстались. Как там говорится, от развода еще никто не умирал?! Значит, и я справлюсь. Тяжелый этап, каждый пошел своей дорогой... так бывает», — поделилась знаменитость.

При этом еще в июле пара провела отпуск в Египте и Турции. Надежда делилась в своем личном блоге романтическими кадрами с отдыха. «Для счастья нужно немного: долгий отпуск и любимый человек рядом!» — писала тогда Ермакова.

Надежда и Даниэль поженились в 2022 году. Но весной этого года телезвезда призналась, что ее сильно беспокоит значительная разница в возрасте с избранником.

