«Тяжелый эпизод»: убитая горем Анна Седокова лишилась еще одного близкого человека

От Анны Седоковой ушла ее пиарщица из-за большой нагрузки после смерти Яниса Тиммы. Об этом сообщает Telegram-канал Светские крошки LIVE.

Как утверждает источник, Анна Седокова лишилась еще одного близкого человека. На этот раз от нее ушла Анна Чернавских, пиар-директор. Причиной прекращения сотрудничества стала усталость от нагрузки. Якобы после смерти Тиммы певица переложила на нее все обязанности, и даже поход в морг.

«В декабре певица делегировала все свои дела, связанные с трагической гибелью бывшего мужа, на свою пиарщицу. Даже поход в морг и общение с соответствующими органами. Тяжелый эпизод», — пишет источник.

Ни Седокова, ни Чернавских не комментировали новость о прекращении сотрудничества.

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