«Тяжелый, душный человек»: Алексей Гоман рассказал о конфликте с Сергеем Соседовым

Певец Алексей Гоман участвовал в шоу «Суперстар» и рассказал, кто из членов жюри был самым «душным». По его мнению, таковым оказался критик Сергей Соседов – с ним у исполнителя были жаркие дебаты.

Подробности сообщает mk.ru.

«Соседов — тяжёлый человек, у нас с ним вообще не сложилось общение. Вот если взять всех самых душных людей, то да - Сергей максимально душный человек для меня», - сказал певец.

Гоман отметил, что у Соседова свое мнение и оно «непоколебимо». Исполнитель добавил: даже если слова критика «чушь полная», он будет защищать их «до последнего».

Артист назвал эту черту человека хорошей, но «очень раздражающей» лично его. Гоман в заключение сказал: «Не хочется даже никакого соприкосновения с ним в будущем».

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