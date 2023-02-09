«Тяжелые проблемы»: Лиза Арзамасова рассказала, почему пропала из соцсетей

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова после слухов о разводе с Ильей Авербухом и скандале, связанном с ее победой в шоу «Ледниковый период», пропала из соцсетей. Девушка долго не появлялась и не общалась со своими поклонниками. Актриса поняла, что все беспокоятся за нее. Как оказалось, не напрасно.

Знаменитость опубликовала в личном микроблоге пост, где рассказала о том, что происходит в ее жизни. Лиза отметила, что долгое время не общалась с поклонниками из-за личных переживаний. Она извинилась за свое отсутствие.

«Просто настроение такое: когда у меня происходит что-то потрясающе классное, не хочется делиться, потому что знаю, что у друзей тяжелые проблемы. А когда появляются проблемы, не хочется делиться ими по той же причине: думаешь, да разве это проблемы, когда у твоих друзей они в миллион раз больше. Вот в этой парадигме переживаний и живем в последнее время», – поделилась артистка в соцсетях.

Арзамасова пожелала поклонникам здоровья, сил и душевной гармонии. А они поддержали ее в комментариях. Некоторые решили, что Лиза намекала на проблемы в браке с Ильей Авербухом. Но многие сошлись во мнении, что актриса говорит о ситуации, в которой оказался ее коллега по шоу Роман Костомаров.

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