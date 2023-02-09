Грозит еще одна ампутация: у Романа Костомарова прогрессирует некроз верхних конечностей

На днях российский фигурист Роман Костомаров пережил сложнейшую операцию по ампутации стоп. Врачи долго принимали это решение, но все-таки спасти части конечностей так и не удалось. Из-за долгого нахождения в коме у спортсмена сильно пострадали сосуды, и началось отмирание тканей. Хирургическое вмешательство, по сообщениям из клиники, прошло удачно. Вот только оно может оказаться не последним, так как полностью некроз остановить не удалось.

По данным Пятого канала, врачей в «Коммунарке» сильно беспокоят не только нижние конечности Костомарова, но и верхние. Сообщается, что Роман, находящийся сейчас в сознании, не может сгибать пальцы на руках. Это происходит из-за прогрессирующего некроза. Никаких решений по второй ампутации пока принято не было. Медикам нужно еще понаблюдать за развитием болезни, чтобы попытаться спасти руки фигуриста.

Напомним, что в больницу Роман Костомаров поступил месяц назад с симптомами пневмонии. Уже в «Коммунарке» его состояние стало резко ухудшаться, и его поместили в отделение реанимации. Более двух недель олимпийский чемпион пробыл в коме, подключенный в аппаратам ИВЛ и ЭКМО. В палату к фигуристу не допускался никто, кроме врачей. А все данные о ходе лечения получала Оксана Домнина.

Несколько дней назад состояние Костомарова начало улучшаться. Он пришел в себя и даже смог пообщаться с супругой. Вчера у фигуриста был день рождения, ему исполнилось 46 лет. Поклонники, коллеги и родные в социальных сетях поздравляли спортсмена, говорили слова поддержки и желали скорейшего выздоровления. Обратилась к Роману и его мама, которая не смогла сдержать слез.