«Тяжелые дни»: прервавшая молчание Татьяна Навка эмоционально заговорила о судьбе Костомарова

В последнее время все внимание публики приковано к Роману Костомарову. Ни для кого не секрет, что на протяжении нескольких месяцев Олимпийский чемпион упорно боролся за жизнь с серьезным недугом. Из-за начавшегося некроза мужчине ампутировали конечности. К счастью, на данный момент его здоровью ничего не угрожает. На днях фигурист поделился кадрами, на которых он показал тренировку с протезами на ногах. Подобная публикация нашла отклик в сердцах поклонников, волновавшихся за его судьбу. Увидев ролик, не смогла промолчать и бессменная партнерша Романа в танцах на льду. В личном блоге Татьяна Навка трогательно обратилась к Костомарову.

По словам фигуристки, она не сомневалась в том, что мужчина сможет преодолеть все невзгоды. Навка убеждена, что Костомаров сумел победить обстоятельства, поэтому он является примером для подражания для многих людей.

«В эти тяжелые дни ты являешься символом победы над собой и обстоятельствами. Уверена, ты сделаешь еще много прекрасного для себя и семьи», — эмоционально высказалась Татьяна.

Ранее мы писали о том, что психолог оценила состояние Костомарова по его реплике в соцсетях. Подробности смотрите в этой статье.