«Показал, что ему тяжело»: психолог оценила состояние Костомарова по его реплике в соцсетях

Последняя публикация фигуриста Романа Костомарова свидетельствует о том, что спортсмену тяжело морально. К такому выводу пришла клинический психолог Татьяна Маремпольская, которая проанализировала видео на странице олимпийского чемпиона в социальных сетях и подпись к нему.

На записи Костомаров показал, как тренируется с протезами на велотренажере. Под видео он оставил следующую реплику: «Ох уж не просто это все — ни морально, ни физически. Мягко говоря!!! Но едем дальше. Впереди самое сложное…»

Маремпольская пришла к выводу, что спортсмен не готов к выписке из-за своего ментального состояния – восстановление в этом направлении только начинается. Моральное состояние фигуриста важнее физического в данный момент, считает специалист.

«Даже в своем комментарии на первое место он поставил моральное состояние, что означает первостепенную борьбу именно в сфере психологии», - обратила внимание эксперт.

Маремпольская отметила, что комментарий Костомарова под видео «важен по своему содержанию».

«Из него становится понятно, что Роман все-таки начал немного принимать новую реальность и нового себя… Этим видео он показал, что ему тяжело, но он не сломлен», - пришла к выводу собеседница сайта Sport24.

Она считает, что спортсмен нуждается в поддержке, но вместе с тем показывает, будто сильнее обстоятельств. Фигурист «кует нового себя» и подготавливает к жизни без тех вещей, которые раньше были необходимы. Впереди Костомарова ждет новая жизнь, а ее качество спортсмену предстоит выстроить самостоятельно.

Ранее мы писали, что тренировки Костомарова с протезами ограничены одним часом в день. Каждое движение дается олимпийскому чемпиону с трудом. Напомним, он пережил ампутацию обеих стоп, а затем и голеней. Потом врачи отрезали кисть одной руки и пальцы на другой.