Боулинг, шары и торт в стиле диско: Пугачева пропустила день рождения единственной внучки

Среди гостей не было звездной бабушки — Аллы Пугачевой. Примадонна, судя по всему, немного расстроилась, что не увидела внучку лично в такой важный день.

«Душой были с вами», — написала она под постом Кристины.

Первого сына, Никиту, Орбакайте родила, когда встречалась с Владимиром Пресняковым. Затем знаменитость стала мамой сына Дени, его отец — бизнесмен Руслан Байсаров. В 2005 году артистка вышла замуж за Михаила Земцова, в 2012 году у них появилась на свет дочь Клавдия.

Недавно певица вместе с супругом и дочерью побывала в Вене. Туда семья отправилась на весенних каникулах.