«Тяжелое психофизическое состояние»: Амаяк Акопян пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем
© Скриншот видео, программа «МАЛАХОВ»
Иллюзионист Амаяк Акопян вновь пожаловался на проблемы со здоровьем. 68-летнему артисту нужна дорогостоящая операция из-за болей в спине.
Акопян пожаловался, что его давние болезни обострились с приходом весны. Свой организм иллюзионист назвал «изрядно потрепанным».
«Я пребываю в тяжёлом психофизическом состоянии и живу на обезболивающих. Сегодняшняя весна тревожит мой организм, который изрядно потрёпан», — рассказал заслуженный артист Абзацу.
Врачи предлагают знаменитости миллионные операции, которые требуют ювелирной работы нейрохирурга.
Но, по словам Акопяна, к сожалению, после операции ему может стать только хуже. Артист боится, что не сможет ходить и не хочет в инвалидное кресло.
Из-за проблем со здоровьем иллюзионист давно забыл о сцене. Он редко выходит из дома.
В 1980-х годах иллюзионист прославился благодаря программе «Утренняя почта», в которой он постоянно появлялся. С 2009 года артист больше не выступает на сцене и по телевидению.
Ранее бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко провели операцию и вытащили из позвоночника грыжу, давившую на спинной мозг. Спортсмен рассказал, как прошло хирургическое вмешательство.