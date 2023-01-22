15:57, 22 января 2023
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Тяжелое осложнение: лежащий в больнице Костомаров узнал о новой напасти
Лежащего в больнице Костомарова чуть не добили новыми подробностями болезни.
Состояние Романа Костомарова становится хуже. Фигуриста чуть не добили в госпитале.
По словам Татьяны Тарасовой, врачи обнаружили у спортсмена новую болячку. На данный момент подробности не раскрываются, однако Тарасова указала, что это инфекция.
Ранее мы писали, что раскрыта причина болезни Костомарова: комментарии тренера Жулина.
Источник фото:Starface
Источник:blitz.plus
Автор:Галина СьюТеги:
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