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15:57, 22 января 2023
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Тяжелое осложнение: лежащий в больнице Костомаров узнал о новой напасти

Лежащего в больнице Костомарова чуть не добили новыми подробностями болезни.

Starface

Состояние Романа Костомарова становится хуже. Фигуриста чуть не добили в госпитале.

По словам Татьяны Тарасовой, врачи обнаружили у спортсмена новую болячку. На данный момент подробности не раскрываются, однако Тарасова указала, что это инфекция.

Ранее мы писали, что раскрыта причина болезни Костомарова: комментарии тренера Жулина.

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