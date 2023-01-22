Тяжелое осложнение: лежащий в больнице Костомаров узнал о новой напасти

Состояние Романа Костомарова становится хуже. Фигуриста чуть не добили в госпитале.

По словам Татьяны Тарасовой, врачи обнаружили у спортсмена новую болячку. На данный момент подробности не раскрываются, однако Тарасова указала, что это инфекция.

Ранее мы писали, что раскрыта причина болезни Костомарова: комментарии тренера Жулина.