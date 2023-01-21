16:11, 21 января 2023
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Раскрыта причина болезни Костомарова: комментарии тренера Жулина
Жулин раскрыл подробности болезни Костомарова.
Александр Жулин, заслуженный тренер России, прокомментировал болезнь Романа Костомарова, находящегося в реанимации с пневмонией на ИВЛ.
По его словам, причиной могла стать баня. Дело в том, что Костомаров ранее кашлял и, откатав свою программу, направился в баню. Банные процедуры могли усугубить состояние, вызвав плохую реакцию организма у фигуриста.
Однако Жулин отметил, что у Костомарова должно быть крепкое здоровье спортсмена. Это поможет ему своевременно справиться с болезнью, надеется тренер.
Ранее мы писали, что врач предостерег коллег Романа Костомарова, которые были рядом с ним.
Источник фото:freepik
Источник:Газета.Ru
Автор:Галина СьюТеги:
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