Раскрыта причина болезни Костомарова: комментарии тренера Жулина

Александр Жулин, заслуженный тренер России, прокомментировал болезнь Романа Костомарова, находящегося в реанимации с пневмонией на ИВЛ.

По его словам, причиной могла стать баня. Дело в том, что Костомаров ранее кашлял и, откатав свою программу, направился в баню. Банные процедуры могли усугубить состояние, вызвав плохую реакцию организма у фигуриста.

Однако Жулин отметил, что у Костомарова должно быть крепкое здоровье спортсмена. Это поможет ему своевременно справиться с болезнью, надеется тренер.

Ранее мы писали, что врач предостерег коллег Романа Костомарова, которые были рядом с ним.