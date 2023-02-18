Тяжелобольной Вячеслав Зайцев о последнем желании: «Я хочу общаться с единственным сыном!»

Вячеслав Зайцев, готовясь к 85-летию, заявил о сокровенном желании — увидеть на юбилее своего единственного сына Егора. Дело в том, что сын перестал радовать модельера своим вниманием.

Вячеслав Михайлович в студенчестве познакомился с художницей Мариной. Влюбившись в друг друга, пара узаконила отношения, после чего через год появился на свет Егор.

Однако мать супруги отказалась помогать молодым в воспитании ребенка. Самого Зайцева она тоже не жаловала. Вячеслав Михайлович жил с Мариной на протяжении 9 лет, но отношения не были гладки — происходили скандалы и конфликты.

Однажды Зайцев приехал из командировки, а теща заявила, что нашла дочери достойного другого мужа. С того времени испортились не только отношения с Мариной, но и с сыном.

Когда Егор повзрослел, Зайцев нашел его и оплатил образование, а потом помог с работой. Сейчас Егор возглавляет Дом Моды Зайцева, однако с отцом контакт не поддерживает.

Тяжелобольной Зайцев до сих пор питает надежду, что удастся с сыном наладить отношения. Кроме того, он ждёт, что Егор придет на его юбилей.

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