Раскрыта тайна внезапного закрытия «Модного приговора»

Популярное телешоу «Модный приговор» было упразднено с Первого канала в марте 2022 года.

За время существования программы ее ведущими попеременно были модельер Александр Зайцев и искусствовед Александр Васильев, неизменной «обвинительницей» оставалась Эвелина Хромечнко, а «защитницей» - Надежда Бабкина.

В последнее время Бабкина перестала появляться на российском ТВ.

Контракт с коллекционером Васильевым Первый канал не продлил, да и подыскать замену ведущему не удалось, и «Модный приговор» завершил свое существование.

А вот Надежда Бабкина на телевидение вскоре вернется. Правда, не на Первый, а на НТВ, где выступит оппонентом Влада Лисовца в альтернативном шоу о моде под названием «Модный vs. Народный».