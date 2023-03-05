11:11, 05 марта 2023
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Тяжелобольного Вячеслава Зайцева кормят с вилки: праздник обошелся в миллион
Тяжелобольной Вячеслав Зайцев празднует юбилей: куда ушел миллион .
Фото: Starface.ru
Модельер Вячеслав Зайцев празднует 85-летие. В ресторан он приехал почти первым и шёл, опираясь на палочку.
За столом его окружили легендарный диктор Анна Шатилова и певец Бедрос Киркоров. На всех фотографиях с праздника Зайцев в положении сидя. Видимо, модельеру тяжело даются движения.
Потребление пищи тоже удается только с помощью помощников — они кормили Зайцева с вилки. Праздничный стол был богат красной рыбой, дорогими сырами, соленьями и салатами.
Отмечается, что на роскошное празднование был потрачен миллион.
Ранее мы писали о последнем желании Вячеслава Зайцева.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Московский комсомолец
Автор:Галина СьюТеги: