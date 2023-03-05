Тяжелобольного Вячеслава Зайцева кормят с вилки: праздник обошелся в миллион

Модельер Вячеслав Зайцев празднует 85-летие. В ресторан он приехал почти первым и шёл, опираясь на палочку.

За столом его окружили легендарный диктор Анна Шатилова и певец Бедрос Киркоров. На всех фотографиях с праздника Зайцев в положении сидя. Видимо, модельеру тяжело даются движения.

Потребление пищи тоже удается только с помощью помощников — они кормили Зайцева с вилки. Праздничный стол был богат красной рыбой, дорогими сырами, соленьями и салатами.

Отмечается, что на роскошное празднование был потрачен миллион.

Ранее мы писали о последнем желании Вячеслава Зайцева.