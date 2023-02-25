Тяжелобольного Бориса Корчевникова подключили к аппарату

40-летний Борис Корчевников пришел на фестиваль подключенным к аппарату.

Как известно, телеведущий теряет слух. Это может быть связано с операцией, проведенной несколько лет назад. Тогда у знаменитости была удалена опухоль из мозга.

На кадрах из блога Яны Поплавской видно, что Корчевников использует специальный гаджет в общении с людьми. Вероятно, устройство переводит речь человека в текст, чтобы Корчевников, прочитав, смог понять сказанное.

Ранее мы писали, почему тяжелобольной Борис Корчевников исчез с экрана.