16:41, 25 февраля 2023
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Тяжелобольного Бориса Корчевникова подключили к аппарату
Не может иначе: теряющий слух Борис Корчевников подключен к аппарату.
Фото: Starface.ru
40-летний Борис Корчевников пришел на фестиваль подключенным к аппарату.
Как известно, телеведущий теряет слух. Это может быть связано с операцией, проведенной несколько лет назад. Тогда у знаменитости была удалена опухоль из мозга.
На кадрах из блога Яны Поплавской видно, что Корчевников использует специальный гаджет в общении с людьми. Вероятно, устройство переводит речь человека в текст, чтобы Корчевников, прочитав, смог понять сказанное.
Ранее мы писали, почему тяжелобольной Борис Корчевников исчез с экрана.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: