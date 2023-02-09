«Совсем беда началась»: почему тяжелобольной Борис Корчевников исчез с экрана

Телеведущий Борис Корчевников больше месяца не появляется на телеэкране. Поклонники волнуются за кумира, который долгое время боролся с тяжелой болезнью. На днях появились предположения, почему молодой человек исчез из поля зрения.

Фанаты артиста забили тревогу после того, как программу «Судьба человека» с Корчевником перестали показывать. Последний выпуск вышел в декабре прошлого года. Звездный продюсер Сергей Лавров был в ужасе от вида и поведения Бориса в эфире. В беседе с BLITZ+ он признался, что телеведущий проиграл бой болезни Паркинсона.

«В последнее время рейтинг стал падать, все от этого зависит на телевидении. Я смотрел последние эфиры – там ведь совсем жесть. Он уже слова не выговаривал. До последнего его держали. Можно провести параллель со Славой Зайцевым – (его убрали. – Прим. ред.), когда совсем уже беда началась. К сожалению, не могут это выпускать в эфир, я подозреваю», – высказался Лавров.

Ранее мы писали о том, как актер Стас Садальский накинулся на Корчевникова за оскорбление покойного Вахтанга Кикабидзе.