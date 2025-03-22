Тяжелобольная Лариса Голубкина провела последние годы в пансионате для пожилых

22 марта ушла из жизни звезда фильма «Гусарская баллада» Лариса Голубкина. Последние годы актриса в специализированном пансионате для пожилых людей. Об этом сообщает aif.ru.

Долгие годы Лариса Голубкина боролась с болезнью Вальденстрёма — редким злокачественным заболеванием системы крови, которое медленно развивается. В 2023 году состояние народной артистки РСФСР ухудшилось, и ее дочь поместила ту в специализированное учреждение для пожилых людей. Пансионат, в котором актриса провела последние годы, расположен в поселке Барвиха Одинцовского района Подмосковья.

По информации издания, территория пансионата благоустроена: там есть живописные прогулочные дорожки, посажены хвойные и экзотические деревья и есть настоящее озеро, в котором обитают утки, гуси и лебеди. Как уточняется, гостям предлагаются современные номера уровня «4 звезды». Также к услугам проживающих в учреждении предоставляются ресторан, бар, бассейн, тренажерный зал, конференц-зал, библиотека и даже лодочная станция. Для людей старшего возраста в пансионате предусмотрены реабилитационные и медицинские процедуры, а стоимость проживания в зависимости от выбранных услуг в среднем составляет около 100 тыс. рублей в месяц.

Сама же Лариса Голубкина была довольна своим пребыванием в пансионате и отмечала, что там «прекрасный персонал, еда, условия». Звезда «Гусарской баллады» признавалась, что дочь часто ее навещала.

«Когда-то я мечтала, чтобы на склоне лет жить на свежем воздухе, чтобы рядом были врачи и уход, и вот это сбылось», — делилась Лариса Голубкина.

Напомним, знаменитости не стало 22 марта, ей было 85 лет. В 2014 году Ларисе Голубкиной диагностировали болезнь Вальденстрёма. До последних дней актриса боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели.

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