«Мне предлагали»: Анастасия Мельникова ответила на вопрос об эмиграции и отъезде Пугачевой

Актриса Анастасия Мельников ответила на вопрос об эмиграции и отъезде певицы Аллы Пугачевой. Она призналась, что не смогла бы так поступить.

Подробностями Мельникова поделилась в интервью с RTVI.

У актрисы поинтересовались, отъезд Пугачевой является потерей для России или для нее самой. На это актриса сказала: «Давайте так: не судите и не судимы будете. Не будем отрицать, что эти люди состоялись как личности и стали великими и есть великие, я не отрицаю талант, глубину, шарм, любые эпитеты, но все это было приобретено здесь, в этой стране. И наши с вами соотечественники поклонялись им, обожали их, отдавали бешеную любовь. Я молчу про деньги. Я говорю про невероятную любовь, страсть и почитание. Я никогда не сравню себя с теми фамилиями, которые вы произнесли… Я прожила в городе, который пережил блокаду. И если люди, умирая, не покинули этот город, а сдавали свою кровь, чтобы спасти бойцов, которые защищают, я не смогу понять отъезд… Я так бы не смогла поступить».

По признанию звезды сериала «Улицы разбитых фонарей», всю блокаду в городе оставались ее папа, бабушки и прабабушки.

«Я никогда не уеду. Мне предлагали, говорили, мне давали паспорта, гражданство», - рассказала Мельникова.

Ее 21-летняя дочь Мария также отказалась от гражданства другой страны, хотя мать давала ей свободу выбора.

«Она сказала: «Я – русская», - поделилась Мельникова и добавила, что не стала бы препятствовать, если дочь захотела второе гражданство. По ее мнению, девушка имела право на выбор.

Ранее депутат Виталий Милонов выразил уверенность, что Пугачева подключила всех знакомых – певица не хочет получить статус иноагента.