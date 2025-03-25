Тяжелобольная актриса Лариса Голубкина перед смертью говорила, что «хочет жить»

25 марта в Москве проходит церемония прощания со звездой фильма «Гусарская баллада» Ларисой Голубкиной. Одним из первых на панихиду прибыл директор Академии культуры и искусства Антон Собянин. В беседе с журналистами он раскрыл, о чем говорила актриса незадолго до смерти. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Блокнот Старс».

По словам Антона Собянина, в последние годы состояние тяжелобольной Ларисы Голубкиной ухудшилось, но она сохраняла позитивный настрой. Деятель культуры рассказал, что даже в самые трудные времена народная артистка РСФСР «хотела жить».

«Лариса Ивановна уже неважно себя чувствовала, но она оставалась таким же позитивным человеком, рассказывала какие-то веселые истории из своей жизни. Она всегда оставалась в хорошем настроении, несмотря на тяжелую болезнь. Она всегда говорила: «Антон, у меня такие сложные заболевания, но я так хочу жить», — заявил Антон Собянин.

Кроме того, своими воспоминаниями об актрисе поделился и радиоведущий Михаил Куницын. Он отметил, что во время их разговоров Лариса Голубкина держалась до последнего и «отвечала, пока могла». Звезда «Гусарской баллады» говорила: «Жили до нас — проживут и после нас».

Напомним, Лариса Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет. В 2014 году знаменитости диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. До последних дней артистка боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели. По словам подруги актрисы Натальи Фатеевой, ее последние годы жизни превратились в настоящий «кошмар».

Ранее сообщалось о том, что менее чем за полгода до смерти Ларису Голубкину признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус.