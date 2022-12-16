«Тяжело всем»: Яна Рудковская рассказала о болезни сына Гном Гномыча

46-летняя Яна Рудковская является многодетной матерью. Она воспитывает троих родных сыновей и одного приемного. Сейчас все силы артистки уходят на младших детей от фигуриста Евгения Плющенко. Гордая мать пророчит им блестящее будущее в спорте. Старший Александр день и ночь тренируется на льду. Вот только не всегда это идет ему на пользу.

В Сети многие пользователи возмущаются тому, сколько приходится работать маленькому Саше, которого родители ласково называют Гном Гномычем. По их словам, ребенок часто выглядит несчастным. Однако звездные родители доказывают обратное и всегда говорят, что дети сами выбирают, чем им заниматься. Но недавно тренировки и будущее чемпионство в фигурном катании пришлось отложить. Саша сильно заболел гриппом, перепугав тем самым Рудковскую и Плющенко.

Яна рассказала, что они не афишировали болезнь сына, потому что считают, что такое должно оставаться в кругу семьи. Недуг проходил не в сильно тяжелой форме, но родители все равно сильно тревожились за его здоровье. «И то очень тяжело всем домашним было (мы не выносим такие переживания на публику, но поверьте, тревожились мы очень)», - поделилась продюсер. Сейчас Гном Гномычу уже намного лучше.

К слову, сама Рудковская тоже недавно серьезно заболела. Но несмотря на недуг, она продолжает работать, так как считает, что «болеть – это большая роскошь», которая непозволительна артистам.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает в день 9-летний сын Плющенко и Рудковской.