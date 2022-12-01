Евгений Плющенко продает своего сына

9-летний сын Евгения Плющенко зарабатывает 500 тысяч рублей в день/

По словам мамы - продюсера Димы Билана и одной из самых успешных бизнес-вумен на поприще эстрады и спорта Яны Рудковской - еще недавно за год ее ребенок зарабатывал около 12 млн рублей.

Сейчас эта цифра может возрасти вдвое.

При рождении Саша Плющенко весил всего 2 кг 800 г, однако с первых дней был окружен не только любовью, но и весьма качественной заботой.

Уже в три года Гном Гномыч, как любовно окрестили его родители, успешно выступал на льду вместе с именитым отцом. В дальнейшем участвовал с серии ярких ледовых шоу, организованных при поддержке матери.

Поговаривают, что буколически красивый ребенок на самом деле пребывает в ежовых рукавицах у строгих и требовательных родителей.

Рудковская как-то призналась «Чтобы воспитать олимпийского чемпиона, нужно, чтобы у ребенка был какой-то запрет. Поэтому Саша знает, что есть ремень, есть темная комната».

Три года назад Плющенко-младший вошел в топ-50 самых красивых детей мира по версии журнала L’Officiel.

Так что желающих выложить полмиллиона за съемочный день с участием юной звезды ледового шоу-бизнеса хватает.