«Тяжело работать в шахте»: Сергей Шнуров резко высказался о жалобах других артистов

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что больше всего его раздражают артисты, которые жалуются на тяжелую работу. Слова исполнителя приводит ТАСС.

Недавно музыкант принимал участие в создании цифровой копии для проекта «Высоцкий. Высота», где ему пришлось несколько часов носить костюм для захвата движений. Даже после такого опыта работы Сергей Шнуров признался, что труд актера никогда не сравнится с буднями шахтеров.

«Когда артисты начинают говорить, что им тяжело, меня это дико злит. Потому что тяжело работать в шахте в Норильске. Вот это тяжело. А в костюме два часа постоять, ну что это?» — заявил Шнуров.

Также Сергей не разделяет переживаний коллег по цеху, которые видят в ИИ серьезную угрозу. Певец подчеркнул, что высокие технологии сейчас действительно активно внедряются в музыку и кино, однако они никогда не заменят талантливых людей.

Ранее мы писали, что Сергей Шнуров станет участником шоу «Битва поколений». При этом сам артист давно отказался от просмотра ТВ и даже не знает, какие передачи сейчас популярны.