Певец Сергей Шнуров признался, что у него нет телевизора с 2006 года

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров станет участником шоу «Битва поколений». Примечательно, что музыкант, давно отказавшийся от просмотра ТВ, сам окажется по ту сторону экрана. На «Авторадио» он рассказал, как так вышло.

Шнуров объяснил смысл проекта в беседе с ведущими «Мурзилки Live».

«Встречаются две группы, странным образом подобранные жюри. Представьте молодых исполнителей и умудренных опытом музыкантов. Например, «Комната культуры», которая разрывает сейчас все чарты, и я с группировкой «Ленинград», которая уже всех порвала», – поделился он.

Сергей отметил, что согласился участвовать в шоу после того, как познакомился с творчеством коллектива. Он выбрал их, потому что они действительно ему понравились.

Новый сезон «Битвы поколений» стартует в субботу, 13 сентября. Но будет ли Сергей Шнуров следить за битвой по телевизору?

«У меня нет телевизора с 2006 года, поэтому я не знаю, что там происходит», – заявил певец.

Похожий принцип он применяет и к новостям — не читает их, предпочитая наблюдать за миром вживую и «ловить вибрации вселенной». Так совпало, что новый клип на песню «Бешеный фэшн» вышел в тот же день, когда умер итальянский модельер Джорджо Армани.

«Песня «Бешеный фэшн» написалась давно, был снят клип, но мне вот прямо приспичило выложить его именно 4 сентября. Я всех напряг, и клип вышел ровно за два часа до смерти Армани», — поделился Шнуров на «Авторадио».

Героиня трека — дама, облаченная в «тяжелый люкс», олицетворение вещизма.