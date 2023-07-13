«Тяжело»: Петр Чернышев заговорил о расставании с Анастасией Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев безумно любит свою жену Анастасию Заворотнюк, о чем не стесняется говорить на публику. В одном из своих старых интервью он вспомнил, как в первый раз надолго расставался с актрисой.

Через полгода отношений Петру Чернышеву пришлось оставить Анастасию в Москве и уехать в США из-за работы.

«Тяжело, конечно, далось нам это расставание», – отметил он.

Затем у Заворотнюк освободилась одна неделя, и она улетела в Италию. Чернышев решил поехать за возлюбленной, и тогда в его голову пришла идея – сделать предложение руки и сердца именно там. Он прилетел к звезде «Моей прекрасной няни» на один день, чтобы подарить кольцо.

«Поплыл обратно, в руке кольцо – волнуюсь, как бы не выронить его в море. А когда подплыл к берегу, немножечко песка в ладонь собрал, говорю: «Смотри, что я тут нашел», – цитирует спортсмена «Первый Женский».

Ранее стало известно, что дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Анна приезжала в Москву навестить маму.