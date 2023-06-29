С пятнами и подпорченным лицом: Заворотнюк сняли на видео во время процедуры

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна две недели назад прилетела в Москву из Дубая. Девушка призналась, что дубайское солнце подпортило лицо, поэтому она решила сделать процедуру восстановления.

Дочь знаменитости отправилась в столичный салон красоты, чтобы улучшить состояние кожи при помощи инъекций. Всю процедуру девушка сняла на видео.

На записи Анна Заворотнюк позировала с пятнами на лице, пишет сайт «7Дней.ru». При этом девушка в кабинете врача с макияжем.

Дочь актрисы призналась, что за границей трудно найти косметолога. В России же у нее есть проверенные специалисты.

Между тем о здоровье ее матери, звезды «Моей прекрасной няни», нет никакой информации. Недавно Анна Заворотнюк показала фото особняка в Крекшино, где, предположительно, находится знаменитость. Окна дома закрыты длинными темными шторами.