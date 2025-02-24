Тяжело переживает уход жены: Валерий Тодоровский не устроил личную жизнь после смерти Евгении Брик

Режиссер Валерий Тодоровский так и не завел новые отношения даже спустя три года после смерти актрисы Евгении Брик. Продюсер до сих пор тяжело переживает уход жены от рака. Об этом пишет Kp.ru.

По информации издания, Валерий Тодоровский продолжает активно работать ради 15-летней дочери Зои. Режиссер снимает сериалы и занимается продюсированием. С воспитанием наследницы мужчине после смерти супруги помогает мать Евгении Брик, Галина Хиривская. При жизни дочери женщина также жила в доме зятя и присматривала за дочерью пары, когда те работали. В одном из интервью актриса признавалась, что ее муж всегда с уважением относился к ее матери и ценил ее заботу.

Известно, что семья актрисы и режиссера жила на две страны: часть года они проводили в Лос-Анджелесе и в США, но регулярно приезжали на заработки в Россию. Рассказывая о жизни в Америке, Евгения Брик отмечала, что ее мужу «комфортно писать сценарии вдали от бешеного московского ритма».

В одном из последних интервью звезда сериала «Оттепель», размышляя о будущем, выразила надежду на то, что продолжит активно работать и будет так же близка с дочерью. Евгения Брик также не исключала рождение еще одного ребенка. Артистка верила, что ничто не разлучит ее с семьей.

«Я надеюсь, что Зоя также будет со мной делиться всем, что происходит в ее жизни. И мы будем лучшими подругам. Я вижу себя и Валеру в прекрасной форме: мы работаем, воспитываем младшую сестру или братика Зои. И у моей сестры Леры уже будут детки, мои племянники. Самое главное, что я вижу всю мою семью рядом — мы энергичные, у нас много новых идей и планов, но мы всегда успеваем заботится друг о друге…» — делилась Евгения Брик.

Напомним, актриса прославилась после ролей в фильмах и сериалах «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель» (2013), «Ёлки 1914» и других. 10 февраля 2022 года Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет. Как оказалось, артистка долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Ранее сообщалось о том, что выяснилось, как живет единственная дочь умершей от рака Евгении Брик.