Тяжело переживает преддверие Нового года: 17-летняя дочь Началовой рассказала о страшных воспоминаниях

После смерти известной певицы Юлии Началовой у нее осталась несовершеннолетняя дочь. Сейчас девушке уже 17 лет. В беседе с журналистами Lady.mail.ru она рассказала, что последние дни перед наступлением Нового года вызывают у нее грусть.

Новый год — семейный праздник, но далеко не все могут встретить его в полном составе. Так, Вера, потерявшая мать, с теплотой вспоминает, как ярко и атмосферно она проводила каникулы вместе с ней. Но в преддверии торжества девушке становится тяжело, так как ей очень не хватает родителя.

«Учитывая, насколько ярко и атмосферно каждый год мы проводили новогодние праздники, именно в это время мне особенно не хватает мамы рядом», — заявила дочь покойной певицы.

Воспитанием Веры занимаются бабушка и дедушка. Девушка учится в школе, участвует в различных музыкальных конкурсах и мечтает о поступлении в театральный вуз.

Ранее дочь певицы Юлии Началовой рассказала о поступке бывшего возлюбленного матери. Мужчина отобрал у звездной наследницы и ее матери квартиру.