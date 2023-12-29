«Как он поступил с мамой»: дочь Началовой высказалась о поведении экс-возлюбленного певицы

Дочь певицы Юлии Началовой рассказала о поступке бывшего возлюбленного матери, который отобрал у них половину квартиры. Об этом сообщает «Леди Mail.ru».

После смерти Юлии Началовой ее бывший партнер, хоккеист Александр Фролов, подал в суд на ее имущество, и в итоге он выиграл дело, получив половину квартиры исполнительницы. Дочь певицы, Вера Алдонина, рассказала о своих чувствах по этому поводу и выразила разочарование поступками бывшего возлюбленного матери.

«Бывший возлюбленный» — не самая точная формулировка. Моя мама любила этого человека. Мы были одной семьей почти семь лет», – поделилась Вера.

Девушка отметила, что даже подружилась с его дочерью.

«То, как он поступил с мамой во всех отношениях, должно остаться на его совести. Прошло почти пять лет, и он не изменил своего решения», – объяснила Алдонина.

Звездная наследница, живущая сейчас с бабушкой и дедушкой по линии матери, рассказала о своих планах. Она следует по стопам своей знаменитой матери и также стремится стать певицей. Девушке предстоит окончить школу в следующем году, и она уже определилась с выбором образования для своего будущего.

«Очень хочу поступить в театральный вуз. Как я уже неоднократно говорила, моя главная мечта — связать свою жизнь со сценой. Думаю, что в театральном вузе мне помогут развить все необходимые навыки: актерскую игру, вокал и танцы», – уверена девушка.

После смерти Юлии Началовой Вера привлекла внимание общественности. Она проявила себя с положительной стороны, обладая великолепным вокалом и занимаясь благотворительностью. Тем не менее, есть люди, которые могут высказать отрицательное мнение о школьнице. Сама Алдонина не обращает внимания на негатив и считает, что нельзя угодить всем.

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