«Тяжело об этом говорить»: экс-супруга Стаса Пьехи опровергла новости о своей смерти

Вот уже несколько лет Стас Пьеха считается самым завидным холостяком в отечественном шоу-бизнесе. Когда-то мужчина состоял в браке с Натальей Горчаковой, которая подарила ему сына. Сейчас их общему ребенку Петру 8 лет, и, как признается сам артист, он души не чает в наследнике. На днях по Сети распространились тревожные новости о семье Стаса. Сообщалось, что его экс-супруга погибла после нападения медведя. Долгое время никто не давал комментариев по этому поводу. Однако сегодня Наталья вышла на связь и с ужасом опровергла слухи о себе.

По признанию Горчаковой, ей очень «тяжело об этом говорить», поскольку некоторые СМИ ее уже «похоронили». «Меня на Алтае съел медведь - шатун. Даже не знаю, как сейчас вам это пишу, потому что, по мнению нескольких СМИ, меня уже похоронили», — цитирует девушку МУЗ-ТВ.

Ранее 42-летний Стас Пьеха пожаловался на проблемы с суставами после коронавируса. Мужчина заявил, что из-за этого ему пришлось отказаться от любимого увлечения. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Запашный рассказал о последних годах жизни Юлии Началовой. По словам дрессировщика, певица «никогда не стеснялась своих рук». Напомним, долгое время знаменитость страдала от подагры, но ее состояние ухудшил стремительно развивающийся сепсис.