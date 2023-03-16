«Уже год»: последствия коронавируса у Стаса Пьехи не проходят длительное время

42-летний певец Стас Пьеха длительное время страдает от проблем с суставами, которые начались после коронавируса. Артист был вынужден отказаться от занятий боксом.

«Я уже год не занимаюсь боксом. После того, как я переболел ковидом, у меня начались некоторые проблемы с суставами. И заниматься мне запретили», - поделился певец.

Артист следует рекомендациям, потому что понимает – в противном случае последствия будут плачевными. Без бокса певец скучает, но верит, что проблемы уйдут.

Певец употребляет для здоровья витамины и БАДы. Пока Пьеха занимается борьбой, но в перспективе он рассчитывает вернуться к тренировкам на ринге.

Недавно Пьеха был на отдыхе на Мальдивах. Ходят слухи, что певец ездил в путешествие с возлюбленной.

На вопрос про личную жизнь Пьеха не ответил. По мнению музыканта, говорить про отношения «опасно», потому что «можно нарушить что-то тонкое». Он этого категорически не хочет.

Ранее сообщалось, что его бабушка Эдита Пьеха находится взаперти по воле семьи.