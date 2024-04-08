Тяжело, но продолжает петь: близкие рассказали о состоянии здоровья Николая Носкова после инсульта

Супруга заслуженного артиста России Николая Носкова Марина рассказала о состоянии здоровья певца. В беседе с aif.ru женщина подтвердила, что исполнитель хита «Это здорово» недавно проходил плановую реабилитацию после перенесенного инсульта.

Недавно певец Стас Пьеха сообщил, что Николай Носков не смог выступить с ним дуэтом на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» из-за плановой реабилитации. В итоге Стас Пьеха исполнил песню вместе с белорусским певцом IVAN.

«Это была плановая реабилитация. Мы провели несколько дней в Кисловодске, в санатории», — рассказала жена Николая Носкова.

Кроме того, стали известны подробности состояния перенесшего инсульт Николая Носкова. Источники из близкого окружения певца сообщили, что на данный момент ему тяжело общаться, разговаривать, но он по-прежнему может петь и делает это профессионально. Друзья Николая Носкова отметили, что выступления стимулируют артиста и помогают ему в реабилитации.

Напомним, Николай Носков перенес инсульт в 2017 году. Спустя год певец продолжил работу над альбомом «Живой» при поддержке продюсера Виктора Дробыша. В 2019 году у артиста состоялся первый за несколько лет большой сольный концерт.

В настоящее время Николай Носков периодически дает сольные концерты и выступает в дуэте с белорусским певцом IVAN. Уже известно, что 16 апреля певец выступит в Краснодаре, 18 апреля — в Ростове-на-Дону, а 10 мая даст концерт в клубе-ресторане Petter в Москве.

Ранее сообщалось о том, что Николай Носков и его представители пока не комментировали информацию о состоянии здоровья артиста.