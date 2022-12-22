Тяжело, но необходимо: Евгений Плющенко раскрыл правду о расставании с Яной Рудковской

Евгений Плющенко и Яна Рудковская вместе уже 13 лет. В браке у них родилось двое сыновей – Александр и Арсений. Но у продюсера от первого мужа осталось еще два ребенка – Николай и Андрей. Мальчики уже взрослые и не живут со звездной мамой, поэтому она посвящает всю себя своей новой семье. Но даже несмотря на это, однажды их супружеское счастье оказалось «на волоске».

В последнее время Рудковская о личной жизни говорит нечасто. Но завесу тайны решил приоткрыть ее супруг. В шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» он признался, что был в их браке момент, когда все могло окончиться плачевно. Им пришлось на некоторое время расстаться, и это было тяжело для обоих.

«Мы некоторое время не жили вместе. Я уезжал в Питер, Яна оставалась в Москве», - признался Евгений.

Так они некоторое время жили на два города, пока не осознали, что это может разрушить их отношения. Было решено съехаться и образовать настоящую семью. Супруги мечтали об общих детях, но здесь их тоже ждало препятствие. Рудковская поделилась, что пила гормоны «лошадиными» дозами, чтобы забеременеть. Сам Плющенко таких жертв жены не одобрял, но не перечил. Первого сына она родила сама, а второй появился на свет при помощи суррогатного материнства.

Александр идет по стопам знаменитого отца и мечтает добиться высот в фигурном катании. Да и Арсений подрастает, чтобы присоединиться к нему на льду. А старшие дети продюсера учатся в МГИМО и немного сторонятся матери. Яна Рудковская рассказала, что Андрей и Николай просят, чтобы она не лезла в их жизнь.