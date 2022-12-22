Больше им не нужна: Яну Рудковскую бросили сыновья

Продюсер Яна Рудковская является многодетной матерью. Она воспитывает четверых сыновей от двух разных браков. С бывшим супругом Виктором Батуриным у них родился Николай и еще одного ребенка Андрея они усыновили еще в маленькой возрасте. А от нынешнего мужа Евгения Плющенко – Александр и Арсений. Сейчас все внимание и забота Рудковской направлены именно на младших сыновей, за что ее часто критикуют в Сети. Но Яна призналась – есть причина, по которой старшие дети так редко появляются в ее социальных сетях. На самом деле они ее сторонятся.

Андрей и Николай уже взрослые и строят свою личную жизнь. Они учатся в МГИМО и живут отдельно от звездной мамы. Правда, навещают ее редко, хоть и находятся с ней в одном городе. По словам Рудковской, она для сыновей «помеха» из-за своей популярности. Также молодым людям не нравится то, что она «слишком заботливая» и «слишком обеспокоенная».

Продюсер на Андрея и Николая не в обиде за такое пренебрежение. Она верит, что, когда они достигнут зрелого возраста, им удастся сблизиться. А пока она терпит. Вот только к старшим уже стал присоединяться и Александр. Оказалось, что Гном Гномыч просит маму высаживать его из машины, не доезжая до школы, чтобы его друзья не видели их вместе.

Ранее Рудковская рассказала о состоянии здоровья Александра. Долгое время мальчик сильно болел.