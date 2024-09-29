«Тяжело, но это того стоит»: Милош Бикович дал редкий комментарий о сыне

В начале этого года 36-летний актер Милош Бикович впервые стал отцом. Звезда фильма «Холоп» редко делится подробностями своей личной жизни, но в этот раз сделал исключение. В программе «Кино в деталях» артист дал редкий комментарий о сыне.

Милош Бикович признался, что иногда бывает тяжело, поскольку они с женой и сыном живут на несколько стран.

«Где живем? Живем в Белграде, Черногории, Москве. Даже когда я ездил в Тулу, я с собой брал сына. Тяжело. Он все еще просыпается ночью, но это того стоит», — поделился актер.

Напомним, Милош Бикович и Ивана Малич вместе с 2022 года. Об избраннице актера известно, что она родом из Черногории, а по образованию юрист. Пара впервые появилась вместе на публике в апреле 2023 года, а уже в декабре сообщалось, что они тайно поженились. В январе 2024 года у супругов родился сын.

Звезда «Холопа» рассказывал, что после рождения ребенка они с супругой столкнулись с трудностями. Милош Бикович признавался, что сын «не дает им расслабиться». Актер также поделился, что он не высыпается и очень устает, поскольку много сил уходит на уход за малышом.

«Я до сих не знал, что такое недосып. А сейчас я это знаю. И я раньше думал, что я страдал, а сейчас — нет... То, чему я научился, это то, что каждой женщине, родившей ребенка, надо создать памятник. Это очень тяжело... Всем мамам мира низкий поклон», — заявил Милош Бикович.

Ранее мы писали о том, что 51-летняя актриса Мария Миронова отправилась на гастроли с повзрослевшим сыном.