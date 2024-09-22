«На дедушку похож»: Мария Миронова отправилась с повзрослевшим сыном на гастроли

Мария Миронова сообщила, что повзрослевший сын сопровождает ее в командировках.

Актриса продолжает гастролировать по стране со спектаклем «Women», где она играет роль ведущей шоу-программы о психологии.

Мария опубликовала в своем блоге снимок, сделанный на вокзале. На фотографии Миронова запечатлена в обнимку с четырехлетним сыном Федором, с которым они сидят на чемоданах в ожидании посадки на поезд. Наследник наряжен в голубую брендовую рубашку в полоску, джинсы и бежевые кроссовки, а Мария решила надеть обычную белую футболку с принтом и спортивные голубые штаны для комфортного перемещения в вагоне.

«Дороги, чемоданы, гастроли. Саратов — Волгоград — Нижний Новгород — Минск — Ставрополь — Ессентуки и Федя», — сообщила Миронова у себя в блоге.

Многие подписчики отметили сходство Федора с его дедушкой Андреем Мироновым и подчеркнули, что он очень сильно повзрослел и стал еще красивей: «Это ваш сын так подрос уже, ничего себе!», «Прелесть, как хороши вы оба», «На дедушку похож ваш малыш».

Ранее мы писали о том, что старшая дочь Ксении Бородиной заявила о желании пойти по стопам матери.