«Чушь инопланетянская»: актер Балуев жестко раскритиковал современное российское кино

Народный артист РФ Александр Балуев считает, что в последнее время в России на экраны вместо качественного кино выходит «инопланетянская чушь». По его мнению, россияне нуждаются в добрых и человеческих картинах.

Звезда фильма «Му-му» уверен: в России не хватает умного, доброго и человеческого кино. К подобным он отнес картины: «Весна на Заречной улице», «Ко мне, Мухтар», «Судьба человека».

Балуев считает, что сейчас на экраны выходят фильмы низкого качества, ориентированные на определенную аудиторию.

«Мы видим какую-то чушь инопланетянскую, непонятно, на какой почве. Я понимаю, что это все ориентировано на определенный возраст и определенного зрителя», — цитирует его NEWS.ru.

Александр Балуев — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино. Он снялся в таких известных картинах как: «Му-му», «В августе 44-го…», «Турецкий гамбит» и многих других.

Ранее российская актриса Ольга Будина обратила внимание на отсутствие отечественных фильмов об участниках СВО. Она уверена, что страна нуждается в военно-патриотическом кино.