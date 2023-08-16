«Тяжело ходить»: Бьянка рассказала о проблемах со здоровьем из-за лишнего веса

Певица Бьянка рассказала о том, как поправилась на 30 килограммов. Из-за резкого набора веса артистке было тяжело ходить. Об этом сообщает Пятый канал.

В интервью с журналистами звезда призналась, что потолстела из-за гормонального сбоя на фоне стресса. У девушки были проблемы с карьерой и личной жизнью, поэтому случился нервный срыв. По ее словам, изменения во внешности стали для нее большим ударом.

«Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить, тяжело спать и даже тяжело есть», — поделилась Бьянка.

Певица призналась, что набрала 30 килограммов и сравнила все с ощущением, что носит огромный рюкзак. Именно поэтому ей было так тяжело ходить. Кроме того, у нее начались проблемы с желудком, пищеварением и спиной. Певице пришлось лечь под нож хирурга. А после она проходила реабилитацию и сидела на диете.

Исполнительница признается, что ей необходимо сбросить еще 5 килограммов. Но она мечтает избавиться от десяти, чтобы сделать пластическую операцию на живот и ягодицы.

«Для меня внешность — это не способ какого-то взаимоотношения с мужчинами или со внешним миром. Для меня это способ выражения себя», — объяснила звезда.