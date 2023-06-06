Очень дорого обходится: Бьянку обманули на 4 миллиона при строительстве дома

Певицу Бьянку обманули на четыре миллиона рублей при строительстве нового дома.

Артистка сообщила это корреспонденту Пятого канала во время премии телеканала RU-TV.

Юридическая компания обманула певицу с подключением канализации и водоснабжения, более того, у нее возникли сложности с Мособлгазом. При этом за первое нарушение суд взыскал с преступников 375 тысяч рублей.

«Меня обманули за последние два месяца на четыре миллиона рублей», — рассказала артистка.

Напомним, что строительство дома в Одинцовском районе певица закончила еще в 2019 году. Однако позже у нее возникли сложности с водоснабжением. Юристы компании, за помощью к которым обратилась артистка, после получения денег исчезли. По словам актрисы Людмилы Максаковой, она не первая, кто была обманута этой фирмой.

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