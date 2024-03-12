«Тяжело дышала»: сестра Жанны Фриске рассказала о болезни дочери

Сестра Жанны Фриске сообщила о заболевании дочери Луны. Об этом она рассказала в соцсетях.

Несколько недель назад Наталья Фриске уже рассказывала о болезни полуторагодовалой дочери Луны. Тогда у девочки после отпуска врачи обнаружили проблемы с легкими. Однако через какое-то время ребенку стало лучше, мать отправила ее в детский сад.

Накануне Фриске сообщила о новом недуге девочки — на этот раз у Луны поднялась температура. Сначала до 38,6 а потом — еще выше.

«Температура сегодня ночью была 39. Пришлось сбить. Я обычно не сбиваю температуру, а тут она прямо вся искрутилась, вертелась и тяжело дышала», — рассказала мать.

Наталья сообщила, что не знает причины возникновения болезни у дочери. По ее словам, в детском саду все воспитанники были здоровы. Она предположила, что температура могла подняться из-за зуба.

Ранее мы писали о том, что Наталья Фриске послала своих подписчиков в порыве злости.